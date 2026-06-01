A Fórmula 2 e a Fórmula 3 anunciaram novos logótipos oficiais, com o objetivo de reforçar a ligação visual às competições e à Fórmula 1. A mudança insere-se numa estratégia de modernização da identidade das duas categorias de acesso ao topo do automobilismo.

Os novos logótipos apresentam um design simplificado e monocromático, procurando transmitir uma imagem mais limpa e contemporânea. A Fórmula 2 mantém a sua cor azul característica, enquanto a Fórmula 3 adota uma nova identidade em laranja, substituindo a anterior combinação de cinzento e vermelho. Esta escolha pretende refletir a natureza dinâmica, energética e competitiva da categoria.

A reformulação surge no contexto da importância crescente destas competições no percurso de formação de pilotos rumo à Fórmula 1. A intenção passa por tornar mais clara para os adeptos a estrutura hierárquica do desporto, reforçando a ligação entre os diferentes níveis da chamada “pirâmide” do automobilismo.

A Fórmula 2 compete com esta designação desde 2017, após substituir a GP2, enquanto a Fórmula 3 foi introduzida em 2019. Os novos elementos visuais serão implementados em todas as plataformas digitais, transmissões televisivas, sinalização em pista e materiais promocionais.