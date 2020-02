Baja TT Vindimas do Alentejo, SSV: Rui Carneiro lidera após SS1

Rui Carneiro e José Azevedo (Can – Am X3) são os líderes da Taça de Portugal na categoria dos SSV. A dupla foi a mais rápida nos dois primeiros CheckPoints, tendo acabado com uma vantagem de 1:28s para a dupla constituída por João Monteiro e Victor Melo (Can – Am X3).

Terceira posição à geral para a dupla da Benimoto Racing, Nelson Caxias e Nuno Pacheco (Can – Am X3) que se encontram a 2:31.3s da liderança e a 1:31.3s do segundo lugar.

Luis Cidade e Pedro Mendonça (Can – Am X3) foram os líderes após o Prólogo, mas esta especial não correu de feição ao campeão junior. Após o primeiro CheckPoint encontravam-se em 47º da geral, terminando a etapa em 43º da geral.

Tempos online – CLIQUE AQUI