WRC: Um Rali de Monte Carlo ‘à’ séria’

Tudo se está a preparar para que este seja um verdadeiro Rali de Monte Carlo, extremamente invernoso. Segundo notícias que chegam do Mónaco, esteve a nevar no Turini. Há uma semana atrás, o piso estava maioritariamente seco, mas nevou muito durante a semana e agora o “asfalto à mostra” é agora bastante menor, sendo que apesar das coisas poderem mudar muito rapidamente, tudo indica que este vai ser um ‘Monte’ difícil para as equipas. Para já, há neve no cume dos troços de domingo.

Tendo em conta as previsões meteorológicas, pelo menos o primeiro dia de prova (depois da noite de quinta-feira) deverá ser bem complicado, esperando-se “um pouco de tudo nesse dia”. E para o fim-de-semana as previsões não são nada melhores. Resta aguardar…