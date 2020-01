WRC, Rali Monte Carlo: A curva do ‘gelo negro’

Gelo negro (black ice em inglês) é o ‘terror’ dos pilotos no Rali de Monte Carlo, basicamente o seu pior inimigo. E porquê? Porque a água congela (a cerca de zero graus Celsius) e o gelo forma-se sobre a camada de asfalto. ‘Negro’ porque em muitos casos confunde-se com o asfalto na estrada e os pilotos só percebem isso quando lá estão em cima, e quando isso sucede nada podem fazer. Daí a importância dos batedores que passam antes do troço se iniciar, portanto com as condições mais parecidas possível.

As consequências são as que pode ver na foto, e ali ainda falta Ott Tanak,que também saiu de estrada nesta curva. Gus Greensmith foi o piloto que menos sorte teve já que o carro fez um pião e cai de traseira no buraco do lado esquerdo.



FOTO Jerome Wantier/Planetemarcus