WRC, Rali Monte Carlo: Grande acidente de Ott Tanak

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) tiveram uma forte saída de estrada, numa zona em que rodavam quase a 180 Km/h.

Numa parte do troço de ligeiras curvas, muito rápidas, os homens da Hyundai pisaram a berma do lado direito, o carro desequilibrou-se e o estónio nunca mais o ‘agarrou’, saindo violentamente de estrada em frente, continuando a descer por muitos segundos até se imobilizarem. Aparentemente, nada de ferimentos para os dois ocupantes. Tanak saiu depressa do carro e o navegador viu-se, calmo, nas imagens, a sair do carro.