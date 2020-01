WRC, Rali de Monte Carlo: A estreia de Oliver Solberg

Oliver Solberg estreou-se no rali de Monte Carlo este ano. O jovem sueco, filho do antigo campeão mundial de ralis, Petter Solberg, entrou na primeira ronda do FIA WRC com um Volkswagen Polo GTI R5, com Aaron Johnston como navegador.

Nas primeiras especiais, Solberg experimentou as condições difíceis na noite em Monte Carlo, onde conseguiu adquirir mais experiência. Apesar de estar no rali de Monte Carlo pela primeira vez, Solberg conseguiu ser o terceiro mais rápido na especial 6, entre os carros da categoria R5.

No sábado, um erro levou a um toque que danificou a traseira do Polo GTI R5, fazendo com que a dupla perdesse cerca de 22 minutos, mas sem penalizações conseguiram chegar ao parque de assistência e continuar a disputar o rali.

Here you can see the damage on the back left side… not a big impact but that’s life. All part of the learning, and mainly happy that we can continue the rest of the rally now! 💪🏼 #RallyeMonteCarlo pic.twitter.com/wO1FTDg67Q