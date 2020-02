WRC, Rali da Suécia: Não há Super-especial, mas sim Shakedown 2

O troço de abertura do Rali da Suécia, a super especial de Karlstad foi anulada. Prevista realizar-se na pista de cavalos de Farjestad, e o único troço da prova noturno, não vai contar para a classificação, mas vai realizar-se como Shakedown…2.

Os pilotos de prioridade 1, têm de fazer pelo menos uma passagem no Shakedown 1, em Skalla, perto do parque de assistência. Este cancelamento não afeta a obtenção total de pontos na prova. Entretanto, há notícia de neve a cair em diversas partes do traçado previsto para a prova.

Martin Holmes