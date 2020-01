WRC: R4 A MEIO DO PELOTÃO DOS RC2

Este Rali de Monte Carlo ficou marcado por uma situação curiosa, a primeira vez que os R4 e R5 se iam ‘defrontar’ numa prova do WRC. Na prova monegasca participaram dois R5, o Fiat 500X R4 e o Dacia Sandero R4 de Armanno Dionisio. Tendo em conta que Astier é melhor piloto, digamos que o 500X R4 só por uma vez conseguiu um Top 3 dos RC2 (R5). Nas restantes 15 PE, a maioria das vezes fez tempos entre os top 15-20 (8 vezes) e Top 10-14 (7 vezes). Por aqui fica-se com uma ideia do que o carro é capaz, sendo que o top 3 conseguiu-o no Col de Braus, um troço que é muito sinuoso, e a agilidade do 500X permitiu esse resultado.