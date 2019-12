WRC, Proton Iriz R5: “O carro tem todas as peças certas”

A notícia que o Proton Iriz R5 estava a dar os seus primeiros passos teve lugar em 2016, mas só quase cinco anos depois o carro irá surgir no WRC. Até aqui, o carro só participou em eventos de terceira linha, estando neste momento a apontar agulhas para a estreia no WRC 2020.

Construído e desenvolvido pela Mellors Elliot Motorsport (MEM), que já no final dos anos 90 construiu o Proton Satria Neo S2000, que venceu o Campeonato da Ásia-Pacífico de Ralis em 2001, a MEM também foi responsável pela construção do Proton PERT Evo VI para Karamjit Singh, que venceu o Mundial de Ralis de Produção (PWRC) em 2002.

O novo Proton Iriz R5 está em fase final de desenvolvimento e Chris Mellors ficou encantado com o recente feedback dado por Marcus Grönholm, confirmando que o Proton está a ser trabalhado para entrar no WRC 2 em 2020: “Tivemos um bom par de dias. Estamos a trabalhar para esta estreia há muito tempo. Fizemos mais algum trabalho no motor recentemente e agora está tudo pronto. O carro tem todas as peças certas, com suspensão Reiger, transmissão XTrac e eletrónica Cosworth. Está tudo lá, e está tudo aparafusado a um chassis soberbo, muito forte. Há um enorme interesse no que estamos a fazer com o programa de ralis (na sede da Proton) na Malásia.

A Proton está interessada em aumentar o compromisso e há alguns parceiros em Kuala Lumpur que também estão interessados em participar. Por isso, estamos a trabalhar para unir tudo, para que possamos voltar ao palco mundial. Construímos este carro fabuloso e queremos mostrar às pessoas o que ele pode fazer”, acrescentou Chris Mellers.

