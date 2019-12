Estreia do Mazda 3 TCR atrasada para 2021

A nova entrada no mundo dos TCR por parte da Mazda, com o Mazda 3 TCR, teve alguns problemas. Estava prevista a sua estreia para 2020, mas a decisão da Long Road Racing em sair do projeto no passado mês fez com que isso não fosse possível.

Apesar da saída da LRR, o Diretor da Mazda Motorsport, Nelson Cosgrove, diz que a empresa japonesa já encontrou novas empresas para construir e vender o modelo do TCR e que em 2020 o carro irá cumprir vários quilómetros de testes.

“No próximo ano vamos testar e esperamos pelo menos colocar 5000 quilómetros no carro antes de o submeter para homologação. Em princípio são seis a oito testes.”