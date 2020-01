WRC: Oliver Solberg com a Skoda em 2020

Oliver Sollberg, filho de Peter Solberg (campeão de WRC e WRX), irá competir em 2020 com as cores da Skoda.

Apesar da marca ter anunciado a retirada dos projetos de fábrica das categorias de apoio do WRC, a marca que tem dominado no WRC2 vai continuar a apoiar jovens talentos e Oliver Solberg será um deles.

O piloto competirá no WRC3 em algumas etapas do WRC num Škoda Fabia Rally2 em cooperação com a Škoda Motorsport.

“A Škoda tem uma história incrível nos rallys.”, disse Solberg. “A Škoda constrói carros de rali há muito tempo e, mais recentemente, o Fabia R5 tem estado na frente e ganho em todo o lado há muitos anos. É uma honra guiar com o apoio da Škoda. Já fui à sede da Škoda Motorsport em Mladá Boleslav e é um lugar fantástico. Foi impressionante.

Solberg e o co-piloto Aaron Johnston já testaram o carro antes de sua estreia competitiva no Rally da Suécia no próximo mês.

“Não é tão difícil ver como esse carro é tão bem-sucedido”, disse Solberg. “Ouvi dizer que já venderam 330 Fabia em todo o mundo e posso dizer que concordo com a decisão que esses clientes tomaram! É um ótimo carro, com bom com equilíbrio, aderência e potência”.

No fim de semana passado, Solberg usou seu habitual Volkswagen Polo no Monte Carlo Rally, terminando em 26º no geral, com tempos competitivos no R5, mas perdeu 22 minutos num incidente que danificou o carro na manhã de sábado. Solberg continuará a disputar eventos na VW em adição ao seu programa Škoda, pois pretende ganhar o máximo de experiência ao longo do ano.