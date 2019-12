WRC: Casa cheia para o Rali de Monte Carlo

Já são conhecidos os primeiros detalhes das inscrições recebidas para o Rali de Monte Carlo, em informação divulgada pelos organizadores, que referem ter sido atingido o limite máximo permitido de 80 equipas, incluindo três inscrições da Hyundai, quatro da Toyota e três (ainda não especificadas) da M-Sport.

A Hyundai nomeou Tanak (estranhamente atribuindo o número 8, não o número 1 reservado para o campeão mundial), Neuville e Loeb, Toyota para Ogier, Evans, Rovanpera e Katsuta.

A M-Sport só anunciará as suas equipas no “início de Janeiro”. Nenhum detalhe sobre os nomes oficiais das equipas do WRC foi divulgado. Apenas duas inscrições foram recebidas para o WRC2 (antigo WC2 Pro), Ostberg em Citroën e Veiby em Hyundai) foram anunciadas, as equipas devem correr com pelo menos um carro em oito provas do WRC, incluindo um evento de longo curso. A lista definitiva deve ser divulgada no dia 13 de janeiro.

Martin Holmes