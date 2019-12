TOPS&FLOPS 2019: As promessa por cumprir da Renault

Custa a perceber a forma como a administração da Renault lida com o descalabro que tem sido a participação da Renault F1 Team no Mundial de Fórmula 1.

Há um rosto que se destaca: Cyril Abitboul. O homem forte da Renault F1 continua a prometer, prometer, prometer, mas nada acontece. Tirou um às de trunfo da manga ao “roubar” Daniel Ricciardo à sempiterna rival RedBull – embora tenha sido o australiano a cair na equipa depois de perceber que saiu precipitadamente da Red Bull não tendo lugar na Ferrari ou na Mercedes – mas por muito bom que seja o australiano, sem chassis e sem motor, dificilmente a Renault podia ir longe.

Abiteboul foi esbofeteado pela Red Bull, que com o motor Honda ganhou três vezes e ficou com o lugar mais baixo do pódio dos pilotos, viu a cliente McLaren renascer e roubar-lhe o quarto lugar. Monza e o 4º lugar de Ricciardo foram uma espécie de oásis numa temporada má. Alain Prost não trouxe nada de novo e 2020 será um ano fundamental: ou Cyril Abitboul, Alain Prost e toda a equipa dão o salto para diante – melhorando os procedimentos da equipa, a fiabilidade e a velocidade – ou perante o apertar de cinto generalizado da industria automóvel, os responsáveis da Renault podem acabar com a brincadeira na Fórmula 1.

Bonitas as homenagens e as festas de despedida de Nico Hulkenberg, imolado na fogueira dos resultados e da necessidade de ter um francês na equipa. Ocon desligou-se da Mercedes – Bottas parece ser eterno… – e abraça o projeto da Renault, formando uma dupla forte com Ricciardo. Que está mortinho que Vettel se vá embora para poder entrar na Ferrari. Veremos se Hamilton não lhe vai estragar os planos…

A Renault foi um dos Flops de 2019

José Manuel Costa