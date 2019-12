Paraguai aponta ao WRC

O presidente da República, Mario Abdo Benítez, anunciou seu apoio à candidatura do Paraguai ao Campeonato do Mundo de Ralis.

Com o Chile a ter problemas decorrentes da sua situação política, e sabendo da abertura do Promotor em ter duas provas na América do Sul, o Paraguai tem-se mostrado disposto a ter uma prova no WRC.

Aquele país tem estado altamente ativo nos ralis há muitos anos, principalmente com a realização do evento anual Trans Chaco Off Road, no qual carros de ralis ligeiramente modificados são usados nas terras desérticas do norte do país.

Nos últimos anos, o Paraguai também realizou provas do Campeonato Regional de Ralis da Codasur em eventos ‘normais’ FIA, com carros que cumprem as regras do Apêndice J da FIA, ao invés da fórmula especial do Maxi Rally, como sucede na Argentina.

Em 2019, os pilotos paraguaios ocuparam os quatro primeiros lugares da série Codasur, sendo que o campeão, Alejandro Galanti correu num Toyota Etios R5 desenvolvido localmente, com o piloto a conquistar o título por um ponto. Os pilotos paraguaios foram campeões da FIA Codasur nas últimas nove temporadas.

Martin Holmes