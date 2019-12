TOPS&FLOPS 2019: Red Bull/Honda promete

Os japoneses ouviram de tudo, até escutaram Fernando Alonso dizer que tinha um “motor de F2” no seu McLaren.

Masashi Yamamoto esteve durante três anos a liderar a Honda Motorsport (nas 2 e nas 4 rodas), em 2019 recebeu a operação da Honda F1. No meio de tudo isto, foi instrumental em conseguir convencer a RedBull que a escolha da Honda era certa e iria dar resultados. Foi buscar ao programa Indycar o engenheiro Toyoharu Tanabe, concentrou-se, apenas, em fazer funcionar as coisas com a Red Bull, depois do tiro de partida com a Toro Rosso, e os resultados começam a aparecer.

As lágrimas de Yamamoto quando Max Verstappen ganhou, pela primeira vez, com o motor Honda no Red Bull, foram o sublinhado perfeito para um trabalho competente e paciente da marca japonesa. A Red Bull e a Toro Rosso foram o palco perfeito para esta atuação da marca japonesa, perfeitamente empenhada em regressar aos bons tempos da McLaren e da Williams.

Verstappen ofereceu três vitórias à Honda – Áustria, Alemanha e Brasil – e a Toro Rosso deu o seu contributo com Gasly a chegar ao pódio no Brasil, depois de uma “drag race” com Hamilton, provando que o motor Honda tem, já, muito “pulmão”. A química entre os homens de Hamamatsu e de Milton Keynes está cada vez melhor, as duas partes funcionam bem e se a esquizofrenia de alguns na Red Bull não estragar, 2020 pode ser um ano de aflição para os rivais.

A Red Bull/Honda é um dos Tops de 2019.

José Manuel Costa