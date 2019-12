Marcus Gronholm: “Tive uma boa sensação com o Proton Iriz R5”

Marcus Gronholm tem vindo a testar o Proton Iriz R5, ajudando a equipa do construtor malaio a chegar o melhor possível ao WRC.

A máquina construída em Inglaterra há muito que está em desenvolvimento, e nas mãos experientes de Gronholm, que como se sabe ajudou a desenvolver carros como o VW Polo WRC, não podia estar em melhores mãos: “Tive uma boa sensação com este carro, de imediato, senti-me confortável. Não houve surpresas, não há sub ou sobreviragem demais. É verdade que há algumas coisas a fazer nos amortecedores, mas isto é apenas afinação mais precisa. A condução em asfalto foi difícil porque o piso esteve longe do ideal para perceber o carro. Agora, o trabalho terá de ser levá-lo para a Suécia ou Finlândia para fazer alguns testes pré-evento e trabalho de preparação para a prova, mas isso já terá de ser para ‘verdadeiros’ pilotos, eu sou apenas um piloto convidado!”