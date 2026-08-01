João Rodrigues (Peugeot 208 Rally4) assumiu o comando da categoria reservada aos concorrentes com viaturas de tração dianteira no Rali da Madeira, consolidando a condição de líder do campeonato nacional da classe. Ao volante do seu Peugeot 208 Rally4, o piloto impôs um ritmo consistente que lhe permitiu superiorizar-se à concorrência numa tabela inteiramente preenchida por equipas equipadas com o modelo francês.

Na perseguição direta ao líder figura Pedro Câmara (Peugeot 208 Rally4), a apenas nove segundos de distância. O piloto, rodando com uma viatura idêntica, tem vindo a adaptar-se progressivamente ao exigente asfalto madeirense, assinando registos de destaque em várias provas especiais de classificação que o colocaram inclusivamente muito próximo do primeiro classificado durante a contenda.

Luta renhida pelo pódio e fecho do top cinco

A composição do grupo restrito dos cinco primeiros classificados nesta categoria reflete a competitividade entre os concorrentes. Nas posições imediatas do agrupamento das duas rodas motrizes, o piloto ucraniano Anton Korzun ocupa o terceiro posto, seguido de longe por Hélder Miranda (Peugeot 208 Rally4), Pedro Silva (Lancia Ypsilon Rally4 HF), Eduardo Antunes (Peugeot 208 Rally4) e Rafael Cardeira, muito longe depois de ter tombado o seu Peugeot 208 Rally4.

Cardeira foi o vencedor na super especial que abriu a prova, mas no primeiro troço que os concorrentes realizaram em prova no segundo dia, João Rodrigues foi logo para a frente com 3.2s de avanço para Korzun, que vencera na Madeira há um ano. A margem subiu para 6.0s no final da PEC4, Pedro Câmara rodava a 17.3s, e antes da ida pela primeira vez no dia à assistência, a margem entre primeiro e segundo era de 7.9s. João Rodrigues estreava-se na Madeira com as cautelas que isso implica. Pedro Câmara recuperou e colocou-se junto a Korzun, passando-o no início da tarde e colocando-se a 4.4s de João Rodrigues. Mais confiante com as segundas passagens, o piloto do mítico ‘Leãozinho 106’ – que os adeptos dos ralis continentais não esquecem – reagiu e aumentou 3.3s à margem, colocando-a em 7.7s no final da PEC7 e em nove segundos no final do dia.