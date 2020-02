João Correia regressa de Hyundai i20 R5

O piloto algarvio João Correia está de regresso ao Campeonato de Portugal de Ralis este ano, e a aposta é num num Hyundai i20 R5. Ricardo Barreto volta a ser o navegador. A dupla não terá um programa completo no CPR, mas será uma das equipas à partida do Rali Serras de Fafe e Felgueiras, prova inaugural da temporada, e que terá lugar nos dias 28 e 29 de fevereiro

Para João Correia “em virtude da minha atividade profissional, não tenho disponibilidade para disputar a totalidade do CPR, pelo que o nosso programa ainda não está totalmente definido. Posso confirmar que estaremos á partida do Rali Serras de Fafe e também do Rali de Mortágua, ficando para já em aberto o que faremos ao longo do ano. Poderemos fazer mais algumas provas do Nacional, mas não fecho a porta a ralis em Espanha, como de resto já tive oportunidade de fazer nas temporadas em participámos na Clio Cup Ibérica”.

Sobre o Hyundai i20 R5, João Correia admite que “é um carro completamente diferente do que já conduzi até hoje, embora já tenha feito bastantes ralis com viaturas de tração total. Começando pelo seu comportamento e terminando nas várias opções de set-up que o Hyundai i20 R5 oferece, sei que tenho um longo caminho a percorrer, mas acima de tudo estou muito agradado com o pequeno teste que já fiz com o carro e confiante de que nos vamos divertir muito com ele”, disse.