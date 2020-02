F1: Racing Point apresenta o novo carro

A Racing Point apresentou o seu monolugar para a época 2020. Lance Stroll e Sergio Perez estiveram ao lado da nova máquina.

São tempos de mudança na estrutura de Silverstone, Depois de tempos conturbados com a mudança de dono, Lawrence Stroll assumiu o controlo da equipa e apostou forte no crescimento da estrutura. A Racing Point encontra-se novamente numa fase de transição com a entrada da Aston Martin em 2021, uma mudança surpreendente e que trará ainda mais argumentos à equipa britânica.

Para já, os planos da equipa continuam, com o investimento em infraestruturas novas e com um novo carro. Depois de uma época abaixo das expetativas, mas com evoluções positivas no final do ano 2019, a Racing Point pretende voltar a luta pelo top5. A dupla de pilotos mantêm-se e tem contratos de longa duração, pelo que a estabilidade está garantida. É claramente uma das equipas que mais tem evoluído e que mais curiosidade vai despertar nos próximos tempos com as mudanças que se avizinham.