CPR, Armindo Araújo: “Vamos lutar pelas vitórias e pelo título”

Armindo Araújo apresentou hoje, nas instalações da The Racing Factory, o seu projeto para a temporada 2020 do Campeonato de Portugal de Ralis, onde alinhará com um Skoda Fabia R5 Evo. O piloto de Santo Tirso, que continuará a ser navegado por Luís Ramalho, não escondeu as ambições deste novo desafio e assume que os objetivos são os mesmo de sempre. “Vamos lutar pelas vitórias e pela conquista do título absoluto no Campeonato de Portugal de Ralis em 2020, numa equipa que oferece garantias para conseguirmos ter sucesso”, começou por dizer.

A aposta no Skoda Fabia R5 Evo e na estrutura liderada por Aloísio Monteiro foi, para Armindo Araújo, a decisão mais fácil de tomar após a confirmação do apoio dos seus parceiros de carreira. “Conseguimos, juntos, criar objetivos muitos claros e todos mantivemos uma ligação que, em alguns casos, completam 20 anos. A todos eles tenho que manifestar publicamente o meu agradecimento”, disse ainda o piloto de Santo Tirso.

Em termos desportivos, o pentacampeão de ralis, ainda não definiu quais as 8 provas em que irá participar, estando confirmada a presença no Rali Serras de Fafe/Felgueiras, que abre a temporada do Campeonato de Portugal de Ralis. “Vamos ter dois dias de testes em breve para conhecermos o Skoda e teremos ainda um teste antes do rali de Fafe, prova em que queremos estar já a lutar pela vitória”, concluiu Armindo Araújo.