Dakar, Camiões: Karginov dá vitória à Kamaz

Andrey Karginov, Andrey Mokeev e Igor Leonov venceram a categoria dos camiões do Dakar no seu Kamaz. A tripla russa ficou classificada na frente doutro Kamaz, o de Anton Shibalov, Dmitrii Nikitin e Ivan Tatarinov. A terceira posição à geral foi para o Maz-Sport Auto de Siarhei Viazovich, Pavel Haranin e Anton Zaparoshchanka, os únicos que deram alguma luta à Kamaz.

Vindo de três vitórias consecutivas, Eduard Nikolayev parecia ser o grande favorito para vencer esta prova, mas a verdade é que o vencedor em título esteve fora do ritmo desde o início, acabando por desistir devido a graves problemas mecânicos no seu Kamaz.

Mas o fabricante russo mostrou a profundidade da sua equipa, a começar pelo vencedor de 2014, Andrey Karginov. O piloto de 43 anos recuperou de uma atuação pouco inspirada na fase inicial da prova para roubar o ‘palco’ com sete vitórias em etapas e um ritmo infernal que deixou seus rivais, e também companheiros de equipa, bem lá para trás, ao ponto do segundo classificado, Anton Shibalov ter terminado a mais de 42 minutos, apesar de ter obtido três vitórias em etapas. Enquanto isso, Siarhei Viazovich terminou mais de duas horas atrás, depois de suas boas atuações iniciais se terem revelado uma miragem no deserto. Era líder ao cabo da 2ª etapa, mas a Karginov chegou à frente na 4ª etapa e levou-a até ao fim.