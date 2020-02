F1: Romain Grosjean classifica projeto da pista na Arábia Saudita de “extraordinário”

Romain Grosjean espera que a nova pista na Arábia Saudita se concretize, afirmando que a pista que o antigo piloto da Fórmula 1, Alexander Wurz, desenhou é “grande” e “extraordinária”.

Grosjean foi o único piloto da grelha da Fórmula 1 a visitar o local onde se planeia construir o circuito.

“A pista que o Alex desenhou é extraordinária. Ele sabe o que nós (pilotos) gostamos e o que não gostamos. O projeto é grande e espero que se torne um Grande Prémio em breve.”

Os planos para o Grande Prémio na cidade de Qiddya foram anunciados no mês passado, e sabe-se que podem entrar na Fórmula 1 a partir de 2023, com as negociações entre a Fórmula 1 e os responsáveis na Arábia Saudita a estarem em curso.