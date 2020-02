F3: Igor Fraga junta-se à Charouz Racing System

A Charouz Racing System anunciou que Igor Fraga vai fazer parte do seu alinhamento para o campeonato de Fórmula 3. Fraga, que já participou na Formula One eSports Series e é vencedor da Taça do Mundo das Nações do Gran Turismo de 2018, terá como companheiros David Schumacher e Niko Kari.

Apesar de um excelente Curriculum Vitae no mundo virtual, com passagens na Williams eSports ou no McLaren Shadow Project, Fraga também já tem experiência no mundo real, com um quarto lugar na NACAM Fórmula 4 e um terceiro lugar na Formula Regional Europeia. Neste momento, Fraga é o líder da Toyota Racing Series.

“Estou muito contente de me juntar à Charouz na Fórmula 3. É uma série competitiva e profissional. Ainda por cima estamos nos mesmos eventos da Fórmula 1. Mal posso esperar para começar a temporada.”

A temporada da Fórmula 3 começa no Bahrein, de 20 a 22 de março.