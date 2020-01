F1: Lewis Hamilton desmente rumores sobre contrato

Lewis Hamilton usou as suas redes sociais para desmentir os rumores sobre o impasse nas negociações do novo contrato com a Mercedes.

O jornal Marca noticiou recentemente que as negociações entre o piloto britânico e a Mercedes estavam num impasse. Em causa estavam exigências monetárias (55 milhões / ano) e a duração do contrato (quatro anos, a Mercedes apenas queria dois).

Ora Hamilton declarou publicamente que ainda não se encontrou com Toto Wolff para discutir o novo contrato:

“Toto [Wolff] e eu ainda nem falamos sobre o contrato. Nada está a ser negociado atualmente, os jornais estão a inventar histórias.”