F1: Lançado um leilão para ajudar as vítimas dos incêndios da Austrália

Foi lançado um leilão com a comunidade da F1 para angariação de fundos para quatro entidades que ajudam as vítimas dos incêndios da Austrália.

Apesar da situação estar já mais controlada, ainda há incêndios nas regiões da Nova Gales do Sul e de Victoria. A Cruz Vermelha da Austrália, a Autoridade para os incêndios de Victoria, a Fundação para a Renovação Rural e Regional e o Fundo Australiano de Recuperação da Natureza e Vida Selvagem da WWF lançaram um leilão em parceria com a Australian Grand Prix Corporation.

Entre os muitos itens já doados estão as luvas e sapatos de corrida usados por Daniel Ricciardo durante sua primeira época na Renault, o capacete que Kevin Magnussen usará no GP da Austrália em março, além dos fatos de competição de Alex Albon, Max Verstappen, Romain Grosjean e Daniil Kvyat.

Também estão em leilão “meet and greet” no paddock do Grande Prémio da Austrália com pilotos de várias equipas, incluindo Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Alexander Albon, Max Verstappen, Lando Norris, Carlos Sainz, Sergio Perez, Lance Stroll, George Russell e Nicholas. Latifi e também com os chefes de equipa Mattia Binotto, Toto Wolff e Claire Williams.

Estão também a ser oferecidas visitas às fábricas da McLaren e Renault, e há uma oportunidade de treinar com a Renault Sport Academy e uma Paddock Club Experience, cortesia da Pirelli, para estar a bordo do Safety Car numa “hot lap” ao circuito de Albert Park e uma oportunidade para visitar o Race Control durante o Grande Prémio da Austrália e jantar com Ross Brawn.

Mais informações em https://www.f1authentics.com/