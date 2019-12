F1: George Russell confiante nos progressos da Williams

George Russell já tinha dito que a Williams iria estar na luta com as equipas do pelotão em 2020. E para isso, o trabalho no inverno é muito importante, algo que Russell acredita estar a correr bem.

“A equipa mudou completamente a abordagem à aerodinâmica. Tivemos de fazer isso para construirmos algo diferente. Em 2019 sabíamos onde estávamos no início da época, mas pensávamos que íamos recuperar mais depressa.”

“Já conseguimos ver a diferença do que tínhamos no início da época anterior e o que temos agora. E já sabemos como vai ser o próximo ano. A única coisa que não sabemos é o que as restantes equipas fizeram.”