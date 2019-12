Iberian Historic Endurance revela calendário e novidades para 2020

O Iberian Historic Endurance revelou o calendário provisório de 2020 e novidades ao nível técnico para o futuro. O calendário do Historic Endurance está dividido em três partes distintas, começando em Valência e terminando no Estoril.

Inverno:

Aproveitando o bom tempo do sul da Europa, o Historic Endurance tem marcado para 1 de março, um fim de semana de testes e as duas primeiras corridas da temporada, no regresso à cidade de Valência e ao evento “Racing Legends”. A sessão de inverno termina com a segunda edição do “Exclusive Testing”, dois dias de testes exclusivamente para automóveis clássicos.

Primavera:

A segunda parte da temporada, durante a primavera, começa com o regresso ao “Jarama Classic”. Este ano as equipas participantes em Jarama, podem seguir para o mítico Grand Prix de Pau, conseguindo assim num transporte, fazer duas corridas consecutivas.

O Grand Prix de Pau é um circuito que dispensa apresentações e que nas quatro edições em que o Iberian Historic Endurance o visitou esgotou as grelhas de partida. A segunda parte do calendário termina nas três horas de Spa.

Outono:

Após o verão, o Historic Endurance regressa para a última parte da temporada e arranca com o “Estoril Classic”. O evento irá manter as provas do Historic Endurance, assim como a corridas de Fórmula 1 clássicos, recebendo como novidade também as provas da Peter Auto.

Novamente, de forma a aproveitar os transportes comuns, no fim de semana seguinte o Historic Endurance segue para Jerez de la Frontera. Jerez terá muitas novidades em 2020, inclusive recebendo os Fórmula 1 clássicos. Por último, a competição irá terminar nos 250KM do Estoril nos dias 20 e 21 de novembro.

A nível técnico, há novidades. Desde o início do Iberian Historic Endurance, há oito anos, que as especificações técnicas dos Porsche 911 3.0 e Ford Escort RS1600 foram limitadas para equilibrar as prestações com os restantes carros. Agora em 2020, de forma reequilibrar as prestações e tornar os andamentos mais similares, estes modelos serão adicionalmente penalizados com mais peso e limitação ao nível dos pneus.

O Iberian Historic Endurance continuará a apostar no BRM Index de Performance, que apoia os carros mais antigos, com menor cilindrada.

O responsável máximo da Iberian Historic Endurance, Diogo Ferrão, diz que 2020 traz novos desafios à competição, com todas as alterações técnicas planeadas.

“Em 2020 teremos um novo desafio. As alterações técnicas irão tornar as corridas ainda mais divertidas, com mais carros no mesmo segundo. O calendário foi também mais espaçado.”

“Se tantas equipas estrangeiras vêm ao sul da Europa e fazem dois ou mais eventos, sem levarem os carros de volta ao pais de origem, as equipas ibéricas, com carros bem preparados também terão a oportunidade para competir em dois fins de semana seguidos, só pagando um transporte.”