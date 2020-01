F1, Daniel Ricciardo: “Não me vejo como o nono melhor do grid”

Daniel Ricciardo terminou a sua primeira época na Renault em nono lugar, o que tem de ser considerado uma desilusão. No entanto o australiano não se acha apenas o nono melhor.

Ricciardo afirmou que a posição em que terminou a época 2019 não reflecte o seu potencial. Apesar de relativamente satisfeito com o que fez na época, Ricciardo quer mais:

“Não me vejo como o nono melhor piloto do grid”, disse Ricciardo. “Eu não penso muito nisso porque acredito que sou melhor. Quero ser o nono nos próximos anos e ter a desculpa de que sou melhor que o nono, embora não o consiga atingir? Não. Não gosto de me ver em nono.“

“Se Nico [Hulkenberg] tivesse 100 pontos, ficaria muito decepcionado. Se o Nico tivesse 5 pontos, seria como uma temporada incrível. Sei que tenho mais pontos que o Nico [54 contra 37 do alemão], então acho que não posso estar decepcionado ”, explicou Ricciardo.

“Relativamente falando, estive bem nesta temporada. Seria sempre difícil. ”

“Tive de me adaptar mais do que, por exemplo o Charles [Leclerc]. Entrar num carro com mais aderência é normalmente mais fácil. Há mais expectativas, mas o carro faz mais coisas que queremos. Isso é mais fácil do que vir da Red Bull até aqui. A forma como me adaptei deixou-me muito feliz, mas em algumas corridas não fiquei feliz comigo pois esperava mais, mas evolui bem.”