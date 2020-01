F1: Alex Albon sem pressão em 2020

Christian Horner falou do recente percurso de Alex Albon e retirou pressão do jovem piloto para 2020.

Alex Albon foi um dos destaques da época 2019, pois adaptou-se muito bem à nova realidade na Toro Rosso e voltou a fazê-lo na Red Bull, um desafio tremendo para um estreante. Horner elogiou Albon e referiu que para 2020 apenas pretende que continue o seu desenvolvimento:

“Ele teve que lidar com muitas adversidades durante a sua carreira”, disse Horner ao Motorsport.com. “E eu acho que vemos a estrutura das pessoas na adversidade e ele mostrou essa determinação, esse caráter, e não tenho dúvidas de que ele beneficiará da estabilidade agora. E ele tem muitas das mesmas virtudes que Max tem, com a capacidade de lidar com a pressão, essa determinação”.

“Não há objetivos específicos, ele apenas tem de continuar o seu desenvolvimento”, continuou Horner. “Vimos que em todas as corridas que ele fez connosco, ele ficou cada vez melhor. E quero dizer, ele teve azar no Brasil, mas acho que ele guiou brilhantemente.”

“Primeiro ano, duas equipas [diferentes] mais a pressão de vir aqui e tendo Max Verstappen como seu companheiro de equipa. Ele lidou muito bem com isso. Acho que impressionou toda a equipa com sua abordagem, atitude, feedback e com seu ritmo que continua a crescer”.