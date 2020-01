F1: Mercedes decide o futuro dia 12

A Mercedes irá reunir no próximo dia 12 para decidir o seu futuro na F1.

Segundo o racefans.net e o autocar.co.uk, as chefias da marca germânica irão reunir-se para decidir se a Mercedes irá permanecer na F1 após 2021.

Muitas dúvidas têm surgido quanto a possibilidade dos flechas de prata se manterem na competição, agora com a aposta na Fórmula E e a necessidade de cortar despesas. A lógica dirá que acabar com a equipa de F1 nesta fase não seria sensato, como explicou Toto Wolff:

“Sair do desporto agora não seria certo do ponto de vista comercial se agora se tornar numa nova oportunidade”, disse ele ao Motorsport-Total.com. “Todos os números estão a crescer – desde telespectadores, ao mundo digital e patrocínios. As dez equipas devem estar orgulhosas de fazer parte de um grupo tão restrito. Devemos estar cientes das oportunidades que temos pela frente e focar-nos em tornar a F1 num bom negócio para todos”.

A Mercedes tem acordos de fornecimento de motores com a Williams e a McLaren até 2025, mas não está descartada a hipótese da saída da marca. Ultimamente os rumores de uma possível aliança entre Lawrence Stroll e Toto Wolff foi noticiada, com o intuito de comprar a equipa e torná-la na Aston Martin (o milionário canadiano está em vias de comprar a maioria das ações da marca britânica). Outros rumores referem a possibilidade do regresso da parceria McLaren Mercedes, um pouco à imagem do que aconteceu 1995 a 2014. No mês de fevereiro deveremos ter mais novidades.