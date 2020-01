IMSA, Filipe Albuquerque: “Acredito que 2020 será um bom ano”

Filipe Albuquerque irá iniciar no próximo fim de semana a sua participação no IMSA, nas 24h de Daytona, este ano apenas nas provas de longa duração, no carro #31 da Action Express.

Em 2013, no ano em que se estreou na mítica prova americana, venceu na categoria GTD, mais tarde, em 2018, foi a vez de subir ao lugar mais alto do pódio à geral. Para esta edição, acompanhado por Mike Conway, Felipe Nasr e Pipo Derani no Cadillac da Whelen Engineering Racing, o piloto de Coimbra quer repetir o feito e regressar a Portugal com mais um título.

Optimismo e confiança não faltam neste grupo de pilotos: “Felizmente que esta equipa é experiente, têm todos um excelente andamento, que aliado a um bom carro, pode resultar numa vitória. É isso que queremos. Se temos condições, para quê perder o foco?! Vamos trabalhar para isso”, começou por referir o piloto português muito ciente do seu objectivo.

No entanto, nem sempre a determinação dos pilotos é suficiente para o sucesso: “É uma prova muito longa e dura. Os contratempos, por vezes mais pequenos que sejam, podem fazer a diferença. Nada pode ser dado como adquirido e é isso que torna esta corrida tão aliciante. Confesso que estou com muita vontade de dar início à competição. O ambiente é único, a adrenalina imprópria e a vontade de vencer comum a todos em pista. Acredito que 2020 vai ser um bom ano e começar a vencer seria o ideal”, rematou Filipe Albuquerque.

O programa da semana vai ser longo, com a corrida prevista para sábado, 25 de Janeiro. O decorrer da prova poderá ser acompanhado em www.imsa.com