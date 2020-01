24h Daytona – 39 carros e representação portuguesa de luxo

No próximo fim de semana teremos o primeiro grande evento do ano de endurance. As 24h de Daytona são a primeira prova para os amantes das corridas de longa duração e este ano os portugueses têm motivos para ficar agarrados à transmissão, com 4 representantes lusos na mítica prova americana.

A edição 2020 das 24h de Daytona terá 39 carros em pista, uma das afluências mais baixas de sempre nesta prova, que em 2019 recebeu 47 carros. Na linha de partida estarão oito DPi, seis LMP2, sete GTLM e 18 GTD. São 12 marcas representadas, num pelotão recheado de experiência (42

vencedores em Daytona) e jovens talentos, que representam um total de 22 nacionalidades. Em comparação com o ROAR Before the Rolex 24 é uma lista com menos um carro, com o segundo Oreca da PR1/Mathiasen a ficar de fora.



O contingente português conta com quatro representantes de luxo, todos eles já com experiência nesta prova. João Barbosa estará aos comandos do Cadillac #5 da JDC-Miller MotorSports com Sebastien Bourdais, Loic Duval, uma tripla de alto nível para o ataque à vitória. Filipe Albuquerque estará ao volante do Cadillac #31 da Action Express com Pipo Derani e Mike Conway. A equipa tem muita experiência nesta prova, o Cadillac tem sido a máquina de eleição nos últimos anos e são claros favoritos ao primeiro lugar.



Nos GTD o contingente luso fica completo com Álvaro Parente no Acura #57 da Heinricher Racing com a companhia de Misha Goikhberg, Trent Hindman, AJ Allmendinger enquanto Pedro Lamy regressa a Daytona com o Aston Martin #98 da Aston Martin Racing com Ross Gunn, Mattias Lauda e

Andrew Watson, jovem promessa do programa da Aston Martin que substitui Dalla Lana, impedido de participar por lesão.

Lista de Inscritos AQUI