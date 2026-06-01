O Autódromo Internacional do Algarve recebe, nos dias 6 e 7 de junho, a segunda ronda da F4 Espanha, um dos principais campeonatos de formação rumo à Fórmula 1. O evento contará com cinco corridas e a presença de 35 pilotos, incluindo três portugueses.

A F4 Espanha apresenta-se como uma das competições mais competitivas da atualidade, reunindo jovens talentos de várias nacionalidades e algumas das equipas mais prestigiadas da disciplina. O elevado número de participantes e o equilíbrio do pelotão antecipam corridas intensas ao longo de todo o fim de semana em Portimão.

Entre os pilotos em destaque está Noah Monteiro, que regressa ao circuito algarvio após conquistar o campeonato de inverno. O português ocupa atualmente o segundo lugar do campeonato, a 12 pontos do líder, e ambiciona assumir a liderança numa ronda onde estarão em disputa 65 pontos. Também em pista estarão os estreantes Max Radeck e Maria Neto.

O programa inclui ainda a Eurocup 3, que contará com 30 pilotos inscritos e duas corridas ao longo do fim de semana. Tal como na F4 Espanha, espera-se forte competitividade, com as condições atmosféricas no Algarve a poderem influenciar o desempenho de pilotos e monolugares.

Os bilhetes para o evento têm um custo de 10 euros, com acesso ao paddock, e podem ser adquiridos no Kartódromo Internacional do Algarve.

O programa desportivo inclui corridas de F4 Espanha e Eurocup 3 distribuídas pelos dois dias do evento, com várias sessões ao longo de sábado e domingo.

HORÁRIO CORRIDAS



SÁBADO 18 DE ABRIL

11h00m – F4 Espanha

12h15 – Eurocup 3

13h50 – F4 Espanha

DOMINGO 19 DE ABRIL

11h00m – F4 Espanha

12h15 – Eurocup 3