ETCR: Volkswagen interessada na competição, mas não descarta outras hipóteses

Depois de anunciado o corte no apoio às equipas no WTCR a Volkswagen mostrou interesse no ETCR.

A marca alemã pretende apostar apenas em competições 100% eléctricas e o ETCR parece ser o caminho para a VW. Depois de anunciar a retirada do seu esforço no WTCR, a marca olha para a nova competição da WSC com interesse.

“Aguardamos as regras, porque elas ainda não são claras”, disse o diretor técnico da Volkswagen, François-Xavier Demaison, à TouringCarTimes. “ O projeto de marketing também é importante; estamos aqui para apoiar o nosso marketing. É um pacote completo. “

Demaison confirmou que um projeto do ETCR provavelmente terá como base o ID.3, o carro totalmente elétrico recém-lançado da Volkswagen.

“Começamos a ver o que poderíamos fazer com nosso carro elétrico, que é mais um carro de família do que um carro de competição de momento”, explicou o francês. “ É um design elétrico, por isso é um carro bastante alto, porque há um fundo cheio de baterias, e isso aumenta a altura do carro. Tal aumenta a seção frontal e, para a velocidade em reta, não é perfeito. Isso tem algum impacto que precisaremos analisar. ”

“Certamente [que o carro pode estar pronto], mas, de preferência, queremos mostrar nosso potencial de desenvolvimento de um carro eléctrico. O ETCR tem um pacote comum para o motor, bateria, sistema de transmissão e ECU. Tudo é fornecido pelos organizadores.”

“Preferimos uma série em que possamos mostrar um pouco mais de desenvolvimento da bateria, porque hoje a bateria é o fator limitante de um carro elétrico. Atualmente não há séries para isso, então espero que em breve haja uma série em que possamos mostrar isso. ”

“Existe realmente um desejo de promovermos um carro, não uma marca, então ele deve parecer um carro para o dia a dia”, concluiu Demaison, excluindo a hipótese de participação na Fórmula E. “As rodas devem estar cobertas e o nosso próximo passo é usar a próxima geração de carros elétricos como base, o ID.3. Estamos a avaliar diferentes opções entre ETCR e rallycross. O rallycross elétrico ainda pode ser uma opção. Extreme E [o novo campeonato de off-road elétrico] pode ser uma opção. Não há nada claro no momento.”