WRC: Reconhecimentos do Rali da Suécia com pouca neve

As equipas participantes no Rali da Suécia estão a descobrir os seis troços diferentes desta prova e como se pode comprovar pelas imagens da MK2 Racing Videos no Twitter, a situação não é ótima, pois o gelo e a neve são quase inexistentes, tanto na Noruega como na Suécia, havendo no entanto locais, como o troço de Likenas onde as coisas não estão nada más.

Apesar de estar prevista queda das temperaturas mais para o final da semana, é já demasiado tarde para cobrir os troços com uma espessa camada de gelo e neve que é absolutamente essencial para este rali.

Recorde-se que as equipas estão equipadas com pneus com pregos e neste contexto estes vão, não só gastar-se rapidamente como danificar fortemente as estradas de terra. Mesmo depois da FIA ter decidido encurtar o traçado para apenas 11 troços e cerca de 170 quilómetros cronometrados, rodar nestes troços com pneus com pregos não vai ser uma tarefa fácil para as equipas.