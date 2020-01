WRC, Rali de Monte Carlo, Sébastien Ogier: “A escolha de pneus não foi a ideal, mas não foi a pior…”

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) terminaram o segundo dia do rali de Monte Carlo na liderança. A dupla da Toyota tem uma vantagem de 1.2s para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC).

No fim do dia, Ogier falou numa manhã difícil e que ajustes no carro colocaram-no com mais confiança na parte da tarde:

“Foi uma manhã difícil. Tivemos algum cuidado com as notas que tínhamos da equipa de batedores. Ou seja, não puxamos.”

“Depois mexemos na afinação do carro e tivemos mais confiança nas notas. Senti-me melhor. Quanto à escolha de pneus, não foi a ideal, mas no fim não foi a pior.”