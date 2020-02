Fotos recentemente divulgadas mostram condições sem neve no parque de assistência junto ao aeroporto de Torsby, perto do local de Shakedown, onde a prova sueca se irá iniciar na quinta-feira, 13 de fevereiro. A curta especial de Torsby Sprint (2,8 km) deverá percorrer a ‘borda’ oeste da pista na sexta-feira e no sábado. O parque de assistência situa-se na parte de asfalto.

Martin Holmes