F1: Ross Brawn quer acabar com Motorhomes

Na busca pela neutralidade de emissões de carbono, a F1 poderá deixar de usar as famosas Motorhomes nas rondas europeias.

Na “jornada europeia” as equipas de F1 usam habitualmente portentosas motorhomes que se tornam como espaço de trabalho e ao mesmo tempo uma espécie de afirmação de grandeza. Ross Brawn pretende acabar com isso afim de diminuir as emissões que o transporte que estas estruturas provocam. Brawn diz que o desporto está a considerar o uso de diferentes formas de transporte – incluindo mais comboios os transportes marítimos:

“Estamos a olhar para o transporte de todo o equipamento que usamos, a analisar todas as formas alternativas de transporte, e o comboio é realmente uma maneira muito eficiente de movimentar as coisas. O transporte marítimo também é uma maneira muito eficiente em termos de impacto. Portanto, estamos a analisar toda a logística e ver como podemos minimizar nosso impacto. Depois, há as motorhomes. Todos nós vamos a um grande prémio e, durante nove corridas do ano, temos motorhomes transportados por uma grande frota de camiões, que fornece às equipas as instalações necessárias. Nas outras 15 corridas, eles ficam felizes em usar o que estiver no local quando aparecerem na quinta-feira.“

“Nós vamos para as corridas no exterior, por exemplo, vamos a Baku, e temos um bom conjunto de casas pré-fabricadas. Ninguém reclama, e tudo é viável.“

“Depois vamos a Monza e temos nossos palácios com todos os camiões necessários para os transportar. Portanto, no futuro, queremos mudar para uma motorhome ou instalação que possa ter muito menos impacto em termos de logística e transporte, do que temos agora. ”