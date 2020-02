WRC, Rali da Suécia, Hyundai: E se Craig Breen repetir o seu melhor resultado?

Na sequência do mau resultado de Monte Carlo, Craig Breen substitui Sébastien Loeb nesta prova. Curiosamente, o melhor resultado na carreira de Breen, foi precisamente no Rali da Suécia…

Thierry Neuville vai correr no Rali da Suécia com o mesmo carro de Monte Carlo enquanto Craig Breen irá conduzir o i20 WRC utilizado por Sébastien Loeb na mesma prova. Ott Tanak tem, naturalmente, um novo chassis para este evento, o número 024. Entretanto, ficou também a saber-se que Craig Breen irá ter um novo programa no Europeu de Ralis aos comandos de um Hyundai i20 R5. Todas as três duplas realizaram testes perto de Torsby, na semana anterior ao evento. O melhor resultado de Breen no WRC até agora foi em 2018 no Rali da Suécia com a Citroën, quando terminou em 2º na geral. Os pilotos do WRC2, Ole Christian Veiby (chassis 80) e Nikolay Gryazin (81), têm os mesmos carros que em Monte Carlo.