WRC, Rali da Suécia: 5 Toyota Yaris WRC, regresso de Latvala

Na Toyota, a prova sueca ficará marcada por um número recorde de cinco Toyota Yaris WRC. Três serão conduzidos pelos pilotos regulares da equipa Toyota Gazoo Racing, e ainda por Takamoto Katsuta e pelo (agora) piloto privado, Jari-Matti Latvala, que fará a sua 209ª participação no WRC, celebrando agora o décimo segundo aniversário do dia em que se tornou, aos 22 anos de idade, o mais jovem piloto de sempre a vencer um rali do WRC.



Curiosamente, o seu copiloto será Juho Hanninen, no que é uma estreia. Na sua antiga carreira internacional como piloto, Hanninen foi campeão do IRC em 2010, campeão do Super 2000 em 2011 e campeão da Europa em 2012.

Passando para algo mais nostálgico, o ano de 2001 foi a única vez em que o pai de Kalle Rovanpera, Harri Rovanpera, ganhou um evento do WRC (num Peugeot 206 WRC) uma ocasião estranha já que nem a própria Peugeot acreditava muito nisso, já que não registrou Harri Rovanpera no campeonato! Os dois companheiros de Harri Rovanpera, inscritos no WRC 2001 de Harri era Marcus Gronholm e Didier Auriol.