WRC, Rali da Suécia: Ex-Campeão dos eSports despista-se violentamente

A vida real é outra ‘loiça’. Jon Armstrong, piloto do Mundial Junior, que ao mesmo tempo é um ex-campeão do WRC eSports teve no primeiro dia do Rali da Suécia um acidente ‘daqueles’ que são bem mais vistos nos eSports do que na vida real. O piloto saiu de uma zona de alta velocidade mas perdeu o controlo do seu Ford Fiesta R2T e bateu da forma que se pode ver no vídeo. Jon Armstrong e Noel Sullivan ficaram felizmente ilesos do acidente a alta velocidade. Nada que não aconteça também aos pilotos que não passaram pelos simuladores, sendo que a curiosidade é o facto de Armstrong se ‘rookie’ no Mundial Júnior e Campeão dos eSports WRC.