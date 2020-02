WRC, Rali da Suécia, PE7: Elfyn Evans soma e segue

Mais um troço, mais um triunfo de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), que desta feita bateram Ott Tanak/Martin Jarveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) por 3.6s, colocando desta forma a diferença entre ambos em 15.3s, com o piloto da Toyota cada vez mais longe do segundo classificado. Tanak referiu no final que não pode fazer mais, neste momento, o que significa que Evans tem os triunfos todos na manga, e se nada mudar, vai continuar neste registo que o pode guiar ao triunfo. Ainda falta muito, mas todos os sinais apontam para si…

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) foram terceiros a 3.9s, o que aliado ao tempo menos bom de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), permitiu à dupla francesa ascender ao terceiro lugar da geral. O jovem finlandês admitiu que não está a saber como poupar melhor os seus pneus, pelo que, como se percebe, é a este nível que a sua falta de experiência vem ao cimo. não lhe falta rapidez, tem é que aprender a doseá-la melhor.

Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) melhoraram um pouco, ganharam quatro décimos a Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC), mas continuam atrás da dupla da M-Sport na classificação.

Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai i20 Coupe WRC) foi sexto, está a 8.1s de Neuville, e tem atrás de si somente Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) e Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC).

