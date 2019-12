WRC: M-Sport anuncia pilotos a 11 de janeiro

Não é mesmo nada habitual. Estranha-se que até esta altura a M-Sport/Ford ainda não tenha sequer testado para o Rali de Monte Carlo e esta comunicação deixa perceber que vamos ter que esperar bem mais tempo. Enquanto a Hyundai e Toyota já anunciaram os seus line-up para 2020, a M-Sport acaba de anunciar que só o fará no sábado, 11 de janeiro.

Pelo menos o Autosport Show, onde se faria a apresentação do WRC que esteve prevista para Birmingham, irá ter pelo menos um anúncio, o da M-Sport.

Fica por dizer que as inscrições do Rali de Monte Carlo 2020 fecham hoje, sexta-feira 20 de dezembro, sendo a lista de inscritos aprovados pela FIA publicada na segunda-feira 13 de Janeiro. Nada de estranho que a inscrição seja feita e os pilotos nomeados posteriormente…