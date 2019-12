WTCR: Goodyear anunciada como novo fornecedor de pneus

A Goodyear vai-se tornar o fornecedor oficial da Taça do Mundo de Carros de Turismo FIA a partir do próximo ano, ficando com um acordo de três anos no total.

A fabricante de pneus fornecerá a última versão dos Eagle F1 SuperSport a partir de abril, na primeira ronda do campeonato, em Marrocos. Assim, a Goodyear sucede à Yokohama, que esteve como fornecedora oficial nos dois primeiros anos da Taça do Mundo de Carros de Turismo FIA.

O Diretor do Eurosport Events e promotor do WTCR, François Ribeiro, agradeceu à Yokohama e deu as boas-vindas à Goodyear.

“Queremos dar as boas-vindas à Goodyear. Ao mesmo tempo também queremos agradecer à Yokohama pelo ter estado connosco nestas duas primeiras temporadas do WTCR.” – afirmou Ribeiro.

O Vice Presidente e Diretor do Marketing da Goodyear Consumer Europe, Mike Rytokoski, também se mostrou contente com o anúncio da parceria até à temporada de 2022.

“Estamos animados por nos juntarmos ao Eurosport e à FIA e passarmos a ser o pneu oficial do FIA WTCR. Isto completa o nossa retorno ao desporto motorizado pelo FIA WEC.” – concluiu Rytokoski