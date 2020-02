WRC, Jari-Matti Latvala: Erro da Toyota e ‘borla’ na Sardenha

Jari-Matti Latvala não teve sorte no Rali da Suécia. Depois de ter perdido o seu lugar na Toyota, equipa que renovou por completo o seu line up, o finlandês, que regressou ao Campeonato do Mundo de Ralis nesta prova, ficou pelo caminho com um arreliador problema elétrico no motor do Yaris WRC.



O carro poderia ter sido recuperado para os troços de hoje, mas o finlandês optou por não reiniciar a prova, de modo a poupar budget para mais tarde, explicando também que nesta fase da sua carreira não faz sentido fazer figura de corpo presente, mas sim lutar por alguma coisa.

“Poderíamos ter mudado os cabos, mas decidi não continuar, porque só poderia lutar por vitórias em troços, mas esses tempos não me levariam a lugar nenhum e eu quero resultados. Mais vale poupar dinheiro para outra prova”, disse. E vai tê-la, já que Tommi Makinen assumiu um erro da equipa, que montou mal o cabo do motor que ficou danificado, e por isso ‘ofereceu’ o Rali da Sardenha ao finlandês. Depois disso ainda o deveremos ver na Finlândia.