WRC, Esapekka Lappi: “Não tive velocidade suficiente para lutar com os três da frente”

Esapekka Lappi estreou-se pela M-Sport Ford no Rali de Monte Carlo, conseguindo o seu melhor resultado neste rali, com um quarto lugar final.

Após um início complicado de rali, onde Lappi perdeu cerca de 30 segundos devido a problemas de sobreaquecimento, pois folhas taparam as entradas de ar do Ford Fiesta WRC, o finlandês não conseguiu lutar com os três primeiros:

“Não tive velocidade suficiente para lutar com os três da frente. Mesmo sem os problemas que tivemos, não iria conseguir lutar com o Elfyn ou com o Sébastien. Isto foi o máximo que consegui fazer.”

“Foi um dos ralis de Monte Carlo mais desafiantes. Não fiz muitos ainda, mas foi difícil prever a aderência nas curvas. Estava sempre a mudar e depois as notas não eram tão perfeitas.”

“Apesar dos outros eventos em asfalto serem diferentes deste, conseguimos mudar algumas coisas no carro e isso mostrou-me o que posso esperar dele. Agora faltam alguns detalhes.”