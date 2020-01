WTCR: Sébastien Loeb Racing não corre em 2020

A Sébastien Loeb Racing não vai competir na Taça do Mundo de Carros de Turismo em 2020. A equipa anuncia a sua saída do WTCR após também a Volkswagen terminar com seu apoio de fábrica a todos os programas que utilizem motores de combustão interna.

A Sébastien Loeb Racing correu com Citroën privados de 2015 a 2017 no WTCC e em 2018 mudou para a Volkswagen no WTCR.

“Infelizmente não estaremos no WTCR em 2020. Gostaríamos de continuar nos carros de turismo e capitalizar a nossa experiência dos últimos seis anos. Agora, estamos a estudar as nossas hipóteses.” – disse Jean-Philippe Nicolao, diretor técnico.