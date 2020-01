WRC: Como Thierry Neuville abriu caminho para vencer o Rali de Monte Carlo

Veja o vídeo onboard da PE2 do Rali Monte Carlo, Bayons – Bréziers, com uma extensão de 25.49 km com Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul: “Eram condições muito complicadas. Eu tentei ler a estrada o melhor que pude e não correr riscos. Acho que fizemos um bom tempo, mas temos que ver o que Ogier faz por trás”. Correu bem, Thierry Neuville deu ‘só’ 25.5 a Ogier, que foi segundo, nesta especial. A diferença final do rali foi de 12.6s.