Rali da Argentina 2020 antecipado uma semana

Depois do cancelamento do Rali do Chile, a FIA e o promotor decidiram antecipar o Rali da Argentina em uma semana, de modo a equilibrar um pouco melhor o calendário. A prova passa a realizar-se de 23 a 26 de abril de 2020. Contudo, continua em cima da mesa a possibilidade de substituir o Rali do Chile, mas o promotor ainda não tomou essa decisão. Falou-se no Rali de Espanha, mas o RACC, Clube Automóvel da Catalunha já anunciou que a sua prova se realiza de 24 a 25 de outubro, o que exclui automaticamente um possível regresso ao WRC já em 2020. Só para 2021, como sempre esteve previsto.