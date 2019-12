F1, Esteban Ocon: “Para mim não é surpresa o Leclerc ter ficado na frente do Sebastian Vettel”

O piloto da Renault, Esteban Ocon, diz não estar surpreendido com a prestação de Charles Leclerc em 2019. O piloto francês já tinha dito, antes do ano começar, que Leclerc iria dar luta no seu primeiro ano na Ferrari.

A falar aos franceses da NextGen Auto, Ocon realçou o facto do monegasco ter batido Sebastian Vettel.

“O Charles merece o que lhe aconteceu. Para mim não é surpresa nenhuma que ele tenha batido o Sebastian Vettel. Sabia que ele quando estivesse com um carro capaz nas mãos poderia ganhar corridas e fazer pole positions.”

“Nós já batalhamos muitas vezes, juntamente com o Max Verstappen ou o Pierre Gasly. Chegamos ao nível onde estamos por causa disso.”